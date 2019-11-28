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Месси, Левандовски, Лукаку, Навас претендуют на титул лучшего игрока недели в ЛЧ

Месси, Левандовски, Лукаку, Навас претендуют на титул лучшего игрока недели в ЛЧ
Футбол / Лига чемпионов 0

УЕФА объявил имена четырёх футболистов, которые номинированы на звание лучшего игрока 5-й игровой недели Лиги чемпионов.

Среди номинантов оказались:

Лионель Месси («Барселона») – гол и две голевые передачи в матче с дортмундской «Боруссией» (3:1).

Роберт Левандовски («Бавария») – покер в ворота «Црвены Звезды» (6:0).

Ромелу Лукаку («Интер») – забитый мяч и две голевые передачи в матче с пражской «Славией» (3:1).

Кейлор Навас («ПСЖ») – 11 сейвов в матче с мадридским «Реалом» (2:2).

Голосование открыто на официальном сайте УЕФА. Ранее в этом розыгрыше Лиги чемпионов лучшими игроками недели признавались: Родриго («Реал Мадрид»), Ашраф Хакими («Боруссия» Дортмунд), Кейлор Навас («ПСЖ») и Сон Хын Мин («Тоттенхэм Хотспур»).

Нападающий «Реала» Родриго — лучший игрок недели в Лиге чемпионов
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