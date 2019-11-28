Определены 8 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов

Завершился второй игровой день 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20. По итогам матчей стала известна половина участников плей-офф соревнований.
Путёвку в 1/8 финала главного еврокубкового турнира к настоящему моменту завоевали следующие клубы: «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Реал» (Испания), «Бавария» (Германия), «Тоттенхэм Хотспур» (Англия), «Манчестер Сити» (Англия), «Ювентус» (Италия), «Барселона» (Испания) и «РБ Лейпциг» (Германия).
Что касается российских клубов, «Локомотив», проиграв в 5-м туре на своём поле «Байеру» (0:2), потерял шансы на выход в плей-офф как Лиги чемпионов, так и Лиги Европы. «Зенит» в свою очередь дома победил «Лион» (2:0) и по-прежнему может выйти в 1/8 финала.
Турнирная таблица групп Лиги чемпионов. Расписание матчей.
- 28 ноября 2019
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10:11
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10:00
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09:46
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09:38
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09:23
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09:20
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09:00
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08:49
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08:12
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07:55
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07:42
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07:22
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06:40
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06:26
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06:13
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05:24
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04:55
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01:50
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01:26
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00:58
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00:57
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00:55
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00:53
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00:36
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00:36
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00:33
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00:19
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- 27 ноября 2019
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23:56
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23:49
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