Определены 8 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов

Завершился второй игровой день 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20. По итогам матчей стала известна половина участников плей-офф соревнований.



Путёвку в 1/8 финала главного еврокубкового турнира к настоящему моменту завоевали следующие клубы: «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Реал» (Испания), «Бавария» (Германия), «Тоттенхэм Хотспур» (Англия), «Манчестер Сити» (Англия), «Ювентус» (Италия), «Барселона» (Испания) и «РБ Лейпциг» (Германия).



Что касается российских клубов, «Локомотив», проиграв в 5-м туре на своём поле «Байеру» (0:2), потерял шансы на выход в плей-офф как Лиги чемпионов, так и Лиги Европы. «Зенит» в свою очередь дома победил «Лион» (2:0) и по-прежнему может выйти в 1/8 финала.



Турнирная таблица групп Лиги чемпионов. Расписание матчей.

«РБ Лейпциг» может проиграть «Лиону». Тогда они вдвоём «сольют» «Зенит» Расклады в «зенитовской» группе Лиги чемпионов и во всех остальных.