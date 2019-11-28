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Холанд: у «Ред Булл Зальцбург» будут шансы победить «Ливерпуль» дома

Холанд: у «Ред Булл Зальцбург» будут шансы победить «Ливерпуль» дома
Футбол / Лига чемпионов 0

Норвежский нападающий «Ред Булл Зальцбург» Эрлинг Холанд поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем», который может стать решающим для обеих команд в этом соревновании.

«Ливерпуль» — лучшая команда в мире, но мы знаем, что хорошо выступаем у себя дома. Если мы сможем показать свою лучшую игру, то у нас будут шансы победить эту команду», — приводит слова Холанда официальный сайт УЕФА.

Холанд перешёл в «Ред Булл Зальцбург» в январе 2019 года из «Мольде». Сумма трансфера составила € 5 млн. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 12 матчах австрийского национального чемпионата, в которых стал автором 15 забитых мячей (2 — с пенальти). В Лиге чемпионов на счету Эрлинга 8 голов в 5 встречах.

19-летний Холанд забил в пятом матче Лиги чемпионов подряд
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