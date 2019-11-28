Адвокат Глушаковой: кажется, приставы боятся приходить туда, где играет Денис

Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, бывшей жены полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова, рассказал о ситуации с алиментами.



«Ситуация довольна странная: есть решение суда, и есть приставы, но то место, где сейчас играет Денис – мне кажется, приставы боятся туда приходить и исполнять решение суда. Там небольшая заминка. Какие-то деньги Дарье приходят, но абстрактные, то есть мы не можем понять логику прихода денег. Каждый месяц приходят разные суммы, и когда мы пристава просим объяснить, она мнётся. Я так понимаю, что, как и говорил Денис Глушаков, есть определённые сложности с исполнением решения суда, но мне кажется, это связано с теми судебными процессами, которые идут. После того как все решения судов вступят в законную силу и всё стабилизируется, я думаю, что и моральная обстановка тоже нормализуется. По крайней мере мы доказываем те обстоятельства, о которых говорили ещё до начала судебного процесса. Просто приходится с боями в последующих инстанциях говорить очевидные вещи. Потому что Денис Глушаков за два дня вывел около 200 миллионов рублей. Сейчас уже разглядели наличные деньги и их поделили.



Прежде чем говорить о задолженности по алиментам, мы должны понять, какая у него зарплата. Мы пока не можем до конца это понять, потому что мне кажется, что судебный пристав боится туда прийти и волевым движением получить какие-то ответы. И я её понимаю – мне кажется, это не так просто. В этом месяце Дарье пришло 100 тысяч, в прошлом — побольше. До этого было ещё больше. Вот такие волны. Так или иначе, с учётом специфики региона, где Денис играет, мы найдём диалог и компромисс, и всё будет урегулировано», — передаёт слова Жорина корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

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