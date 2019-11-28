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В Ливерпуле были задержаны пять болельщиков «Наполи»

В Ливерпуле были задержаны пять болельщиков «Наполи»
Футбол / Лига чемпионов 0

Пятеро итальянских фанатов были арестованы за драку с полицией перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Наполи» (1:1). Об этом сообщает Football Italia.

Сотрудники полиции, следящие за порядком перед матчем, арестовали пятерых фанатов «Наполи». Трое мужчин были задержаны за беспорядки с применением насилия, а ещё один — за драку после после этих беспорядков перед игрой. Пятый человек был арестован за нарушение общественного порядка у турникетов на стадионе. Сообщается, что хулиганы использовали ремни и флагштоки.

Матч между английской и итальянской командами завершился вничью. «Ливерпуль» лидирует в группе Е, набрав 10 очков в 5 турах, у «Наполи» в активе 9 очков.

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