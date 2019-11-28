Грушевский: ЦСКА не будет легко с «Лудогорцем». Я за победу с любым счётом

Известный пародист, актёр и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы между «армейцами» и «Лудогорцем», который состоится сегодня, 28 ноября.

«В каждом отдельном матче ЦСКА в Лиге Европы были случайности. На первое место в ряду случайностей поставлю домашний матч с «Ференцварошем» — это был аттракцион неслыханной щедрости. ЦСКА транжирил момент за моментом, а один из немногих подходов к нашим воротам закончился трагическим голом в концовке. Даже в такой фатальной случайности можно найти цепочку просчётов, но говорить о случайности и невезении после 1:5 в Болгарии с «Лудогорцем» — совсем безумно. Поражение от «Эспаньола» в Москве было достаточно логичным. Первый тайм ЦСКА владел некоторым преимуществом, но не создал голевых моментов, а во втором тайме испанцы играли ощутимо лучше нас и заслуженно одержали победу. Если коротко: от «Лудогорца» — очень болезненно, от «Ференцвароша» — обидно. Матч в Будапеште принёс единственное очко, размочили «баранку», но не сказать, что матч нам удался.



Есть хорошие признаки того, что у ЦСКА пошла игра, ну и один из эмоционально важнейших моментов — возвращение Алана Дзагоева. Желаю, чтобы у него всё по восходящей шло, и зимняя пауза укрепила его кондиции. У болельщиков ЦСКА очень недурственное настроение. Не буду сейчас болтать о ликвидировании разницы в Болгарии. ЦСКА с трудом выиграл у «Крыльев» благодаря сумасшедшему удару Влашича. Самара выставила очень качественный «автобус», держала оборону, нельзя сказать, что у «армейцев» было 500 голевых моментов. Будут ли играть болгары на встречных курсах или построят «автобус» имени Самары — я не знаю, но легко нам не будет. Я за победу с любым счётом», — сказал Грушевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.