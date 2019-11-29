Пике — после выигрыша у «Реала»: победы в Мадриде уже даже не доставляют радости

В седьмом эпизоде сериала Matchday от Rakuten TV, посвящённом прошлому сезону «Барселоны», были воспроизведены слова, сказанные защитником каталонского клуба Жераром Пике после победы в ответном матче Кубка Испании с «Реалом». Встреча, которая проходила на «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счётом 3:0.

«Это уже традиция. Победы на «Сантьяго Бернабеу» со счётом 3:0, 4:0, 5:0 уже даже не доставляют радости», — приводит слова Пике Marca.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» и «Реал» делят первое и второе места. Обе команды набрали по 28 очков в 13 матчах. Первый очный матч в текущем сезоне сине-гранатовые и «сливочные» сыграют 18 декабря. Перенесённая встреча 10-го тура Примеры состоится на «Камп Ноу».