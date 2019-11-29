Тренер «Сочи»: готовы играть с «Оренбургом» и 1 декабря, и в 2020 году

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский прокомментировал слова президента «Оренбурга» Владимира Кияева, который заявил, что клуб готов перенести матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги из-за массового заболевания игроков сочинской команды.

«Очень приятно, что «Оренбург» идёт навстречу и готов перенести матч. Мы готовы к любому развитию ситуации. Можем сыграть и первого декабря, и четвёртого, и в резервный день, и даже в следующем году. Но услышать такие слова из уст соперника лестно и приятно. Если юридически наши клубы смогут перенести игру — хорошо, не успеют — тоже ничего страшного», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Матч «Сочи» — «Оренбург» запланирован на 1 декабря (начало — в 14:00 мск). Встреча должна состояться в Сочи на стадионе «Фишт».