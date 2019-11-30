Рыбусь: вылет из еврокубков не мешает «Локомотиву» в РПЛ, у нас есть мотивация

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбусь поделился ожиданиями от матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».
«Обидно, что проиграли в матче с „Байером“. В двух домашних матчах пропустили быстрые голы — это невезение. У команд, которые находятся с нами в группе в Лиге чемпионов, уровень чуть выше, поэтому мы не смогли выйти в следующую стадию. Это уже история, надо смотреть вперёд.
В воскресенье важная встреча и для нас и для болельщиков — с „Динамо“. „Динамо“ набрало хорошую форму. Мы знаем, как они играют, и будем ещё это обсуждать с тренерским штабом. Нас ждёт непростой матч. Конечно, мотивация у „Локомотива“ есть. То, что мы вылетели из еврокубков, не мешает нам в РПЛ. Хотим достойно выступить в двух оставшихся встречах, взять 6 очков и завершить год на высокой ноте. Надеюсь, всё получится», — сказал Рыбусь в интервью клубной пресс-службе.
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