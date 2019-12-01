Стало известно время начала матчей сборной России на групповом этапе Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал время начала матчей группового турнира чемпионата Европы — 2020.
Расписание сборной России
1-й тур. Россия — Бельгия (Санкт-Петербург, 13 июня, 22:00 мск)
2-й тур. Россия — Финляндия (Санкт-Петербург, 17 июня, 16:00 мск)
3-й тур. Дания — Россия (Копенгаген, 22 июня, 22:00 мск).
Матч четвертьфинала плей-офф Евро-2020 в Санкт-Петербурге состоится 3 июля, начало — в 19:00 мск.
Напомним, в квалификации чемпионата Европы национальная команда России финишировала на втором месте в группе I. В 10 матчах подопечные Станислава Черчесова одержали 8 побед и потерпели 2 поражения.
Результаты жеребьёвки группового этапа Евро-2020 можно посмотреть на «Чемпионате».
Бельгию мы знаем. Что представляют собой другие соперники России на Евро-2020
Рассказываем про Данию и Финляндию. В матчах с обеими командами россиянам придётся непросто.
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