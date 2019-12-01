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Стало известно время начала матчей сборной России на групповом этапе Евро-2020

Стало известно время начала матчей сборной России на групповом этапе Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал время начала матчей группового турнира чемпионата Европы — 2020.

Расписание сборной России

1-й тур. Россия — Бельгия (Санкт-Петербург, 13 июня, 22:00 мск)

2-й тур. Россия — Финляндия (Санкт-Петербург, 17 июня, 16:00 мск)

3-й тур. Дания — Россия (Копенгаген, 22 июня, 22:00 мск).

Матч четвертьфинала плей-офф Евро-2020 в Санкт-Петербурге состоится 3 июля, начало — в 19:00 мск.

Напомним, в квалификации чемпионата Европы национальная команда России финишировала на втором месте в группе I. В 10 матчах подопечные Станислава Черчесова одержали 8 побед и потерпели 2 поражения.

Результаты жеребьёвки группового этапа Евро-2020 можно посмотреть на «Чемпионате».

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Рассказываем про Данию и Финляндию. В матчах с обеими командами россиянам придётся непросто.
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