Белоголовцев: Дзюбу скоро причислят к лику святых

Российский телеведущий, актёр и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев поделился мнением о предстоящем матче 18-го тура с «Зенитом», а также о форварде петербургского клуба Артёме Дзюбе.



«Не очень понимаю, что имел в виду величайший форвард всех времён и народов, называя этот матч войной. Он что, хочет кого-то убить? Или заминировать вход на стадион? Любой матч с принципиальным соперником — маленькая бескровная война. Футбол — это сублимация войны. Чтоб не убивать друг друга по-настоящему, люди пытаются обыграть друг друга на поле. Господин Дзюба, как всегда в последнее время, пытается быть интересным, поэтому произносит какие-то не очень умные вещи.



Я против мата и против оскорблений — это мерзость и гопничество. Многие мои знакомые высказывались, что без этого не бывает футбола. Мне это всё кажется отвратительным и безобразным. Например, хотел бы со своей внучкой сходить на футбол, но, наверное, не могу. Оскорбления людей считаю мерзостью, в частности Дзюбы. Я не совсем понимаю: этим болельщикам надо было специально ехать на гостевой матч с Сан-Марино — всё ради оскорбления игрока? Это несусветная глупость. Те, кто это делал, не очень умные люди. Реакция на оскорбления тоже неадекватная. Я понимаю, что Дзюбу скоро причислят к лику святых, будет висеть в каком-нибудь питерском соборе. Но то, что делали люди, оскорбляя его, и то, что в ответ прилетело, — это неадекватно и глупо.



Сможет ли удивить «Спартак»? Очень этого хочется. Мне интересно, как «Спартак» сыграет с таким соперником: очень сильным, очень уверенным, опытным. Многое будет зависеть от тренерской мысли, от воплощения этой тренерской мысли на поле.



Разница между командами Кононова и Тедеско видна. Абсолютно другой взгляд у человека. Прежде всего использование игроков, которые у него есть. С Ларссоном очень убедительно угадал, Бакаев при нём ещё более хорошо заиграл. В российском футболе тренер не имеет права не быть эмоциональным. Российские футболисты не могут воспринимать тренеров, которые тихие, скромные, не орут, не ругаются. Если он не орёт и не бьёт — значит не любит, значит слабый, можно с ним делать всё что угодно. Дмитрию Аленичеву, которого я бесконечно люблю и уважаю, не хватило именно страсти, эмоций. Тедеско мне напоминает Карреру, а Каррера в этом плане блестяще понял менталитет русского футболиста и блестяще на этом сыграл», — сказал Белоголовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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