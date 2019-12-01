Хусаинов: судья не поставил пенальти в ворота «Зенита» за фол Оздоева на Айртоне

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов выразил мнение, что арбитр Виталий Мешков ошибочно не назначил 11-метровый в ворота «Зенита» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (в данный момент счёт 1:0, идёт 2-й тайм).
«Оздоев фолил на Айртоне в начале второго тайма. Арбитр должен был ставить пенальти.
Арбитр не разбирается в правилах игры. Случайный человек на футбольном поле. Судья не определил явное нарушение правил. Азмун пошёл на Джикию в прыжке. Непозволительным образом атаковал Джикию и обошёлся без жёлтой карточки», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, что на 49-й минуте Оздоев получил вторую жёлтую карточку и был удалён за фол на Ларссоне.
Матч между «Зенитом» и «Спартаком» проходит в настоящее время на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Спартак».
- 1 декабря 2019
-
21:52
-
21:49
-
21:37
-
21:36
-
21:35
-
21:32
-
21:30
-
21:29
-
21:26
-
21:24
-
21:24
-
21:19
-
21:18
-
21:13
-
21:09
-
21:08
-
21:06
-
20:56
-
20:53
-
20:40
-
20:40
-
20:21
-
20:11
-
20:10
-
19:59
-
19:58
-
19:53
-
19:45
-
19:41
-
19:32
-
19:28
-
19:24
-
19:23
-
19:12
-
19:04