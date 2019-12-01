Хусаинов: судья не поставил пенальти в ворота «Зенита» за фол Оздоева на Айртоне

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов выразил мнение, что арбитр Виталий Мешков ошибочно не назначил 11-метровый в ворота «Зенита» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (в данный момент счёт 1:0, идёт 2-й тайм).

«Оздоев фолил на Айртоне в начале второго тайма. Арбитр должен был ставить пенальти.

Арбитр не разбирается в правилах игры. Случайный человек на футбольном поле. Судья не определил явное нарушение правил. Азмун пошёл на Джикию в прыжке. Непозволительным образом атаковал Джикию и обошёлся без жёлтой карточки», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, что на 49-й минуте Оздоев получил вторую жёлтую карточку и был удалён за фол на Ларссоне.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» проходит в настоящее время на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Спартак».