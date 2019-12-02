Вальверде: наличие в составе Месси является огромным преимуществом

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал результат матча 15-го тура чемпионата Испании с мадридским «Атлетико». Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счётом 1:0 в пользу каталонского клуба.

«В подобных напряжённых матчах наличие Месси – это огромное преимущество. Мне всё понравилось в исполнении команды. У «Барселоны» были некоторые проблемы на старте матча, но в итоге три очка у нас. Два голкипера, что были на поле, творили чудеса. У них часто получаются отличные сейвы.

Замена Пике? Думаю, что он в порядке. Могли оставить его на поле, но решили не рисковать», — приводит слова Вальверде Marca.

«Барселона» вернулась на 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе подопечных Эрнесто Вальверде 31 очко в 14 матчах. «Атлетико» занимает 6-е место, набрав на 6 очков меньше и сыграв на матч больше.