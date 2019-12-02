Румменигге рассказал, что «Бавария» хотела подписать Мане
Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге признался, что в своё время нападающий «Ливерпуля» Садио Мане мог оказаться в мюнхенской команде.
Сенегальский форвард привлёк внимание мюнхенского клуба, когда перешёл в «Ред Булл Зальцбург» из французского «Метца».
«Мы были серьёзно заинтересованы в Мане, но почему-то не смогли оформить его трансфер. Сначала он уехал в «Саутгемптон», а потом уже в «Ливерпуль». Это позор», — приводит слова Goal со ссылкой на Bild.
Высокая скорость Мане и голевое чутьё отлично бы подошли «Баварии» после ухода Франка Рибери и Арьена Роббена. В этом сезоне сенегальский нападающий принял участие в 14 матчах чемпионата Англии, забив 8 голов и отдав 4 результативные передачи.
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