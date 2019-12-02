Анчелотти решил закрыть игроков «Наполи» на базе клуба на четыре дня

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти принял решение закрыть футболистов на базе команды до среды для подготовки в матчу чемпионата Италии с «Удинезе», который состоится 7 декабря, сообщается на официальном сайте неаполитанцев.



«Наполи» не может одержать победу уже восемь матчей подряд во всех турнирах, и Анчелотти пытается найти решение для выхода из данного положения.



Напомним, ранее президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис принял аналогичное решение, однако игроки проигнорировали указания главы клуба. Позже президент «Наполи» обратился к юристам, чтобы обсудить варианты наказания футболистов, и оштрафовал их.

В настоящий момент «Наполи» занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А.