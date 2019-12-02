Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Анчелотти решил закрыть игроков «Наполи» на базе клуба на четыре дня

Анчелотти решил закрыть игроков «Наполи» на базе клуба на четыре дня
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти принял решение закрыть футболистов на базе команды до среды для подготовки в матчу чемпионата Италии с «Удинезе», который состоится 7 декабря, сообщается на официальном сайте неаполитанцев.

«Наполи» не может одержать победу уже восемь матчей подряд во всех турнирах, и Анчелотти пытается найти решение для выхода из данного положения.

Напомним, ранее президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис принял аналогичное решение, однако игроки проигнорировали указания главы клуба. Позже президент «Наполи» обратился к юристам, чтобы обсудить варианты наказания футболистов, и оштрафовал их.

В настоящий момент «Наполи» занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А.

Ассоциация игроков Италии намерена помочь оштрафованным футболистам «Наполи»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019