Анчелотти решил закрыть игроков «Наполи» на базе клуба на четыре дня
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти принял решение закрыть футболистов на базе команды до среды для подготовки в матчу чемпионата Италии с «Удинезе», который состоится 7 декабря, сообщается на официальном сайте неаполитанцев.
«Наполи» не может одержать победу уже восемь матчей подряд во всех турнирах, и Анчелотти пытается найти решение для выхода из данного положения.
Напомним, ранее президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис принял аналогичное решение, однако игроки проигнорировали указания главы клуба. Позже президент «Наполи» обратился к юристам, чтобы обсудить варианты наказания футболистов, и оштрафовал их.
В настоящий момент «Наполи» занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А.
Ассоциация игроков Италии намерена помочь оштрафованным футболистам «Наполи»
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