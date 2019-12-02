Игроки сборной России выбрали между Месси и ван Дейком

Футболисты сборной России сделали выбор между аргентинским нападающим «Барселоны» Лионелем Месси и голландским защитником «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком, которые претендуют на «Золотой мяч»—2019.

Свои голоса отдали Магомед Оздоев, Маринато Гильерме, Вячеслав Караваев, Сергей Петров, Денис Черышев, Роман Зобнин и Дмитрий Баринов. Каждый из россиян проголосовал за Месси.

«Месси получит «Золотой мяч» – так звучит главный слух дня. Весь интернет спорит, кто больше заслужил премию: Лео или ван Дейк. Мы срочно опросили игроков сборной. Никто никого не подговаривал. Честно», — сообщается в «твиттере» российской национальной команды.

Церемония вручения «Золотого мяча»—2019 состоится сегодня, 2 декабря, в Париже. Начало — в 22:30 мск.