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У Лионеля Месси шесть «Золотых мячей»

У Лионеля Месси шесть «Золотых мячей»
Футбол / Испания 0

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча»-2019.

Месси установил мировой рекорд, выиграв награду в шестой раз в карьере. Ранее аргентинец завоевывал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.

По количеству «Золотых мячей» Месси опередил португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, который становился обладателем почетной награды пять раз.

Предыдущим обладателем «Золотого мяча» был полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич.

В 2019 году Месси вместе с «Барселоной» выиграл чемпионат Испании, а также завоевал бронзу Кубка Америки в составе сборной Аргентины. Ранее Месси был признан также лучшим футболистом года по версии ФИФА.

Список обладателей «Золотого мяча» за всю историю
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