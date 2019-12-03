У Лионеля Месси шесть «Золотых мячей»

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча»-2019.

Месси установил мировой рекорд, выиграв награду в шестой раз в карьере. Ранее аргентинец завоевывал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.

По количеству «Золотых мячей» Месси опередил португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, который становился обладателем почетной награды пять раз.

Предыдущим обладателем «Золотого мяча» был полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич.



В 2019 году Месси вместе с «Барселоной» выиграл чемпионат Испании, а также завоевал бронзу Кубка Америки в составе сборной Аргентины. Ранее Месси был признан также лучшим футболистом года по версии ФИФА.