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«Атлетико» хочет приобрести Кавани в январе

«Атлетико» хочет приобрести Кавани в январе
Футбол / Испания 0

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Уругвая Эдинсон Кавани может сменить клуб в предстоящее зимнее трансферное окно, сообщает AS.

По информации источника, мадридский «Атлетико» рассчитывает подписать контракт с 32-летним уругвайским футболистом в январе 2020 года. «Матрасники» вынуждены искать замену травмированному форварду Диего Косте. Отмечается, что на данный момент у «Атлетико» перегружена зарплатная ведомость, поэтому клуб планирует расстаться с некоторыми футболистами, в числе которых Сантьяго Ариас и Шиме Врсалько.

Напомним, контракт Кавани с «Пари Сен-Жермен» рассчитана до лета 2020 года. В нынешнем сезоне уругвайский нападающий принял участие в 9 матчах и отметился 2 забитыми мячами.

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