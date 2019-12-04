Ибрагимович: до скорой встречи в Италии

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович, контракт которого с американским клубом истекает в конце этого месяца, дал комментарий по поводу своего будущего клуба, в котором он готов продолжить карьеру.

«Я присоединюсь к команде, которая должна снова побеждать, которая должна обновить свою историю и ищет вызов. Только тогда я смогу найти необходимую мотивацию, чтобы снова удивить вас.

Дело не только в выборе команды, есть и другие факторы, которые должны сойтись. Также я должен учитывать интересы моей семьи. До скорой встречи в Италии», — приводит слова Ибрагимовича La Gazzetta dello Sport со ссылкой на GQ Italia.

Ранее сообщалось, что следующей командой 38-летнего футболиста станет «Милан», за который он уже выступал в период с 2010 по 2012 год. После продолжительных раздумий швед согласился на возвращение в стан россонери и, по словам издания, уже согласовал с клубом условия контракта.