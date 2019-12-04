Ибрагимович: до скорой встречи в Италии

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович, контракт которого с американским клубом истекает в конце этого месяца, дал комментарий по поводу своего будущего клуба, в котором он готов продолжить карьеру.
«Я присоединюсь к команде, которая должна снова побеждать, которая должна обновить свою историю и ищет вызов. Только тогда я смогу найти необходимую мотивацию, чтобы снова удивить вас.
Дело не только в выборе команды, есть и другие факторы, которые должны сойтись. Также я должен учитывать интересы моей семьи. До скорой встречи в Италии», — приводит слова Ибрагимовича La Gazzetta dello Sport со ссылкой на GQ Italia.
Ранее сообщалось, что следующей командой 38-летнего футболиста станет «Милан», за который он уже выступал в период с 2010 по 2012 год. После продолжительных раздумий швед согласился на возвращение в стан россонери и, по словам издания, уже согласовал с клубом условия контракта.
- 4 декабря 2019
-
02:49
-
02:28
-
02:13
-
01:47
-
01:32
-
01:06
-
01:00
-
00:56
-
00:54
-
00:35
-
00:32
-
00:27
-
00:22
-
00:22
-
00:17
- 3 декабря 2019
-
23:50
-
23:50
-
23:45
-
23:32
-
23:19
-
23:09
-
23:08
-
22:54
-
22:40
-
22:25
-
22:12
-
21:58
-
21:56
-
21:34
-
21:25
-
21:14
-
21:10
-
20:55
-
20:48
-
20:32