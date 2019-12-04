Источник: Почеттино выразил желание возглавить «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино выразил желание возглавить «Манчестер Юнайтед». Об этом информирует Manchester Evening News.

Как сообщает источник, аргентинский специалист хотел стать главным тренером манчестерской команды ещё после увольнения Жозе Моуринью в декабре 2018 года. Но 14 побед в стартовых 19 матчах под руководством Уле-Гуннара Сульшера в качестве временного тренера и выход в четвертьфинал Лиги чемпионов заставил боссов клуба дать постоянный контракт норвежскому специалисту. Также есть информация, что президент «Тоттенхэма» Даниэл Леви наложил вето на уход Почеттино в стан конкурирующего клуба, из-за чего потенциальный переход аргентинца не состоялся.

В этом сезоне английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на сегодня занимает 10-е место, набрав 18 очков в 14 турах. Следующий матч клуб из Манчестера сыграет сегодня, 4 декабря, с «Тоттенхэмом». Встреча на стадионе «Олд Траффорд» начнётся в 22:30 мск.