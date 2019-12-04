Отец Гвардиолы: возможно, Хосеп вернётся в «Барселону» в качестве тренера

Валенти Гвардиола, отец главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, не исключил, что его сын может вернуться в «Барселону».
«Возможно, Хосеп вернётся в „Барселону“, но только в качестве тренера. С тех пор как Хосеп покинул дом, он всегда самостоятельно принимал решения. Я никогда не давал ему советов», — приводит слова отца Гвардиолы Marca.
Ранее сообщалось, что Гвардиола может вернуться в «Барселону», но не в качестве тренера.
48-летний Гвардиола в бытность футболистом выступал за «Барселону» с 1990 по 2001 год. После завершения карьеры игрока он возглавил «Барселону В», а в 2008 году был назначен на пост главного тренера первой команды. Под его руководством каталонский клуб трижды выиграл чемпионат Испании, а также два раза победил в Лиге чемпионов.
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