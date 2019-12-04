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Отец Гвардиолы: возможно, Хосеп вернётся в «Барселону» в качестве тренера

Отец Гвардиолы: возможно, Хосеп вернётся в «Барселону» в качестве тренера
Футбол / Англия 0

Валенти Гвардиола, отец главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, не исключил, что его сын может вернуться в «Барселону».

«Возможно, Хосеп вернётся в „Барселону“, но только в качестве тренера. С тех пор как Хосеп покинул дом, он всегда самостоятельно принимал решения. Я никогда не давал ему советов», — приводит слова отца Гвардиолы Marca.

Ранее сообщалось, что Гвардиола может вернуться в «Барселону», но не в качестве тренера.

48-летний Гвардиола в бытность футболистом выступал за «Барселону» с 1990 по 2001 год. После завершения карьеры игрока он возглавил «Барселону В», а в 2008 году был назначен на пост главного тренера первой команды. Под его руководством каталонский клуб трижды выиграл чемпионат Испании, а также два раза победил в Лиге чемпионов.

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