Алисон: Салах сильно вырос, и «Ливерпуль» ему очень в этом помог
Голкипер «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алисон Бекер отметил, что нападающий Мохамед Салах сильно вырос после перехода в мерсисайдский клуб.
«Салах, выступающий в „Ливерпуле“, кардинально отличается от того Салаха, которого я впервые встретил в „Роме“. Я не очень хорошо говорил по-английски, а он плохо говорил по-итальянски. У нас были хорошие отношения, но мы были ограничены языковым барьером. Когда я перешёл в „Ливерпуль“, он был первым человеком, с которым я сблизился.
В Италии у Мохамеда были те же качества и потенциал, но он не обладал такой уверенностью в себе, которую обнаружил здесь. Всё изменилось. Он сильно вырос, и „Ливерпуль“ ему очень в этом помог», — приводит слова Алисона France Football.
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- 4 декабря 2019
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