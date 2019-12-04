Алисон: Салах сильно вырос, и «Ливерпуль» ему очень в этом помог

Голкипер «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алисон Бекер отметил, что нападающий Мохамед Салах сильно вырос после перехода в мерсисайдский клуб.



«Салах, выступающий в „Ливерпуле“, кардинально отличается от того Салаха, которого я впервые встретил в „Роме“. Я не очень хорошо говорил по-английски, а он плохо говорил по-итальянски. У нас были хорошие отношения, но мы были ограничены языковым барьером. Когда я перешёл в „Ливерпуль“, он был первым человеком, с которым я сблизился.



В Италии у Мохамеда были те же качества и потенциал, но он не обладал такой уверенностью в себе, которую обнаружил здесь. Всё изменилось. Он сильно вырос, и „Ливерпуль“ ему очень в этом помог», — приводит слова Алисона France Football.

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