Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Алисон: Салах сильно вырос, и «Ливерпуль» ему очень в этом помог

Алисон: Салах сильно вырос, и «Ливерпуль» ему очень в этом помог
Футбол / Англия 0

Голкипер «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алисон Бекер отметил, что нападающий Мохамед Салах сильно вырос после перехода в мерсисайдский клуб.

«Салах, выступающий в „Ливерпуле“, кардинально отличается от того Салаха, которого я впервые встретил в „Роме“. Я не очень хорошо говорил по-английски, а он плохо говорил по-итальянски. У нас были хорошие отношения, но мы были ограничены языковым барьером. Когда я перешёл в „Ливерпуль“, он был первым человеком, с которым я сблизился.

В Италии у Мохамеда были те же качества и потенциал, но он не обладал такой уверенностью в себе, которую обнаружил здесь. Всё изменилось. Он сильно вырос, и „Ливерпуль“ ему очень в этом помог», — приводит слова Алисона France Football.

Алисон: для меня большая честь получить трофей имени Яшина, я счастлив
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019