ЦСКА интересуется полузащитником лиссабонского «Спортинга» Венделом
Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Маркус Вендел Валле да Силва может продолжить карьеру в московском ЦСКА, сообщает O Jogo.
Согласно информации источника, «армейцы» проявляют заинтересованность в подписании 22-летнего хавбека. Также не игрока претендует «Фламенго». «Спортинг» не намерен рассматривать варианты со сдачей бразильца в аренду, однако готов его продать уже в зимнее трансферное окно за € 20 млн. При этом лиссабонцы также хотят сохранить за собой 20% прав на футболиста.
Вендел является воспитанником «Флуминенсе». В текущем сезоне он принял участие в 14 матчах на клубном уровне. На счету полузащитника 2 забитых мяча и 1 результативная передача. Контракт бразильца со «Спортингом» рассчитан до лета 2023 года.
Магистр «Что? Где? Когда?» Поташёв: у ЦСКА тупо нет денег
- 4 декабря 2019
-
21:16
-
21:11
-
21:02
-
20:51
-
20:43
-
20:33
-
20:17
-
20:16
-
19:59
-
19:54
-
19:38
-
19:30
-
19:24
-
19:12
-
19:07
-
18:53
-
18:50
-
18:33
-
18:32
-
18:13
-
18:06
-
17:54
-
17:39
-
17:35
-
17:16
-
17:13
-
16:58
-
16:52
-
16:48
-
16:41
-
16:39
-
16:34
-
16:33
-
16:22
-
16:18
Партнерский контент