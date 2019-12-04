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ЦСКА интересуется полузащитником лиссабонского «Спортинга» Венделом

ЦСКА интересуется полузащитником лиссабонского «Спортинга» Венделом
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Маркус Вендел Валле да Силва может продолжить карьеру в московском ЦСКА, сообщает O Jogo.

Согласно информации источника, «армейцы» проявляют заинтересованность в подписании 22-летнего хавбека. Также не игрока претендует «Фламенго». «Спортинг» не намерен рассматривать варианты со сдачей бразильца в аренду, однако готов его продать уже в зимнее трансферное окно за € 20 млн. При этом лиссабонцы также хотят сохранить за собой 20% прав на футболиста.

Вендел является воспитанником «Флуминенсе». В текущем сезоне он принял участие в 14 матчах на клубном уровне. На счету полузащитника 2 забитых мяча и 1 результативная передача. Контракт бразильца со «Спортингом» рассчитан до лета 2023 года.

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