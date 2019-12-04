Алли сравнял счёт в матче с «МЮ», одним касанием одурачив двух соперников. Видео

В матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур» гости сравняли счёт на 39-й минуте — 1:1. Гол забил полузащитник Деле Алли. Принимая высоко летевший мяч, он одним касанием обыграл двух соперников и точно ударил.

Видео доступно на «Чемпионате».

15-й тур АПЛ стартовал вчера, 3 декабря, матчем «Кристал Пэлас» — «Борнмут», который завершился победой хозяев со счётом 1:0. После этого «Манчестер Сити» в гостях разгромил «Бёрнли» — 4:1.



Сегодня, 4 декабря, встречаются также «Лестер Сити» с «Уотфордом», «Вулверхэмптон» — с «Вест Хэм Юнайтед», «Челси» — с «Астон Виллой», «Саутгемптон» — с «Норвич Сити» и «Ливерпуль» — с «Эвертоном».



Завтра, 5 декабря, тур завершат матчи «Шеффилд Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» и «Арсенал» — «Брайтон энд Хоув Альбион».