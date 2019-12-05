Роджерс: возможно, игра была скучной, но она не менее важна для «Лестера»

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс прокомментировал победу своей команды над «Уотфордом» в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги (2:0).
«Это была тяжёлая игра. Очевидно, что «Уотфорд» опустился ниже, чтобы усложнить нам задачу забить. В такой игре мы просто должны были быть терпеливыми, и, надеюсь, у нас это получилось. Мы будем играть ещё лучше, возможно, это одна из тех игр, которая может быть скучной и нудной, но она не менее важна для нас. Я абсолютно доволен выносливостью и настроем игроков, чтобы продолжить победный путь», — приводит слова Роджерса официальный сайт «Лестера».
«Лестер» вернулся на 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В активе команды 38 очков. «Уотфорд» замыкает турнирную таблицу АПЛ, набрав всего 8 очков.
- 5 декабря 2019
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