Каррера — основной кандидат на пост главного тренера АЕКа
Руководство афинского АЕКа продолжает поиски нового главного тренера команды. После провала переговоров с экс-наставником «Витесса» Леонидом Слуцким греческий клуб переключился на итальянского специалиста Массимо Карреру, сообщает Sport-FM.
По информации издания, Каррера является главным кандидатом на вакантную должность. Стороны уже ведут переговоры о контракте.
Последним местом работы Массимо был московский «Спартак», который он возглавлял с 2016 по 2018 год. Под руководством 55-летнего итальянца красно-белые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги и выиграли Суперкубок России.
АЕК, набрав 18 очков в 12 турах, занимает пятое место в турнирной таблице греческой Суперлиги. В минувшем сезоне жёлто-чёрные финишировали третьими в чемпионате.
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