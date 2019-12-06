Экс-хавбек «Авангарда» — об уходе игроков из клуба: думаю, не последние потери

Бывший полузащитник курского «Авангарда» Илья Кубышкин прокомментировал свой уход из клуба. Он стал третьим футболистом, покинувшим «Авангард» после введения «потолка зарплат» и изменения турнирных задач.

«В последних играх осенней части чемпионата мне действительно доверяли, я стал чаще играть и приносить пользу команде. Во многом это заслуга нашего тренера Олега Петровича Василенко. Он помог мне обрести уверенность, поверить в себя. Скажу честно, из „Авангарда“ я не хотел уходить, да на самом деле и никто не хочет. Это скорее вынужденная мера, нам никто ничего официально не объявлял, но игроков приглашают по одному, ведут странные разговоры о понижении зарплаты, о вылете из ФНЛ.

Дело же не только в деньгах. Например, мой контракт вписывался в так называемый потолок зарплат. Однако в команде собраны профессионалы, никто не хочет играть без серьёзных задач, и я не исключение. Причём до нынешнего сезона мы практически тем же составом добивались высоких результатов, в частности выходили в финал Кубка России. Жили по-настоящему одной семьёй. Видимо, теперь всё это в Курске больше не нужно.

Почему ушедшие игроки не попрощались с болельщиками? До самого последнего момента ситуация была непонятной. Нам в глаза говорили одно, а за глаза другое… Если бы нас собрали и всё объяснили по-человечески, это была бы одна ситуация, а когда так, кому это понравится? Да и болельщики сейчас не получают ответы на большинство вопросов, хотя они-то уж точно заслужили к себе более уважительного отношения. Зритель в Курске требовательный и эмоциональный, люди искренне любят свою команду. Хочу поблагодарить всех болельщиков за ту поддержку, которую они оказывали «Авангарду».

Много ли ещё футболистов покинут команду? Это вопрос к руководству клуба, но повторю, что если бы мы были нужны, никто бы не ушёл. Как известно, на данный момент помимо меня команду покинули Рома Минаев, лучший бомбардир клуба, и ещё один нападающий Артём Федчук. Думаю, к сожалению, это не последние потери для «Авангарда». Но уверен, что без команд ребята не останутся. На них есть спрос. Знаю, что у некоторых есть предложения из РПЛ", — сказал Кубышкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.