Габулов прокомментировал слухи об уходе из «Алании»

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов выступил с заявлением относительно своей должности и положения в «Алании».
«Дорогие болельщики «Алании»!
Начну с главного: я — президент ФК «Алания» и никуда уходить не собираюсь.
Уже два месяца у нас потерян контакт с учредителями клуба Владимиром Валерьевичем и Даниилом Владимировичем Гуриевыми. Мы пытаемся встретиться, чтобы обсудить развитие «Алании» и другие рабочие вопросы, но ответа нет. По какой причине это происходит, мне неизвестно. Постоянно появляются информационные вбросы о том, что я ушёл из клуба и в управленческом аппарате будут изменения.
Теперь обо всём подробнее. Год назад глава Северной Осетии Вячеслав Битаров предложил мне заняться развитием детского и профессионального футбола, чтобы возродить былые традиции в нашей республике. Мы составили стратегию и двигались по ней всё это время. Мы — это люди, которые с детства болеют за «Аланию» и всей душой переживают за футбол в Осетии. Для нас «Алания» — больше чем просто футбольная команда. К концу 2019 года мы проделали огромный объём работы. Тренерский и медицинский штабы, игроки, пресс-служба, персонал — все работали с огромной самоотдачей и приносили пользу «Алании».
Это дало результат — возрождение клуба и возвращение болельщиков на трибуны. Мы находимся на втором месте, в четырёх очках от лидера — у нас хорошие шансы выйти в ФНЛ, но мечтаем мы, конечно о большем — играть в Премьер-Лиге. Это притом что финансовые условия у прямых конкурентов в несколько раз больше, чем у «Алании». У нас отличный коллектив и амбициозный тренер, зрелищная атакующая игра. В команде почти семейная атмосфера единства. Она и позволяет от матча к матчу добиваться побед в очень скромных условиях. Самоотдача и сумасшедшая поддержка болельщиков помогают нам двигаться к целям.
Мы будем придерживаться выбранного курса — никто уходить из «Алании» не собирается. Мы остаёмся вместе с болельщиками, вместе с клубом. «Алания» — народная команда, она принадлежит болельщикам и республике. Важно сохранить это взаимопонимание и единство, в том числе с учредителями. Только в таких условиях будет достигнут результат. Клуб должен жить, развиваться и играть на самом высоком уровне. К сожалению для всех нас, сейчас происходят непонятные вещи. Видимо, кто-то очень хочет помешать нам сойти с выбранного курса. Хочу заверить болельщиков, что мы ни в коем случае не будем поддаваться на провокации. Плечом к плечу мы все движемся дальше и не намерены сбавлять обороты.
Прошу болельщиков сейчас объединиться, доверять только официальной информации и игнорировать вбросы с целью расшатать обстановку в «Алании», — приводит слова Габулова его официальный сайт.
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