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Болельщики «Зенита», покинувшие стадион, оставили баннер «Фанат не преступник»

Болельщики «Зенита», покинувшие стадион, оставили баннер «Фанат не преступник»
Футбол / РПЛ 0

Фанаты «Зенита», покинувшие матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» на 40-й минуте, оставили на стадионе баннер, передаёт корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

На плакате написано: «Фанат не преступник».

Матч «Зенит» — «Динамо» сейчас проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». После первого тайма счёт 3:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, в активе клуба из Санкт-Петербурга 42 очка. «Динамо» (24) занимает шестое место.

Посмотреть календарь матчей РПЛ сезона-2019/20 можно на «Чемпионате». Турнирная таблица российского первенства доступна здесь.

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