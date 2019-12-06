Болельщиков «Динамо» выпустили со стадиона в Питере

Болельщиков «Динамо» выпустили со стадиона «Газпром Арена», где проходит матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Об этом сообщает телеграм-канал «Гусар впереди».

Фанаты московского клуба в знак солидарности с акцией болельщиков «Спартака» покинули свои места на арене на 30-й минуте встречи, однако выход со стадиона для них был заблокирован правоохранительными органами.

Напомним, в минувшие выходные перед игрой 18-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» (1:0) в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов произвели массовое задержание фанатов красно-белых.

После первого тайма «Зенит» выигрывает у «Динамо» со счётом 3:0. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Сердар Азмун, Бранислав Иванович и Артём Дзюба.