Болельщиков «Динамо» выпустили со стадиона в Питере
Болельщиков «Динамо» выпустили со стадиона «Газпром Арена», где проходит матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Об этом сообщает телеграм-канал «Гусар впереди».
Фанаты московского клуба в знак солидарности с акцией болельщиков «Спартака» покинули свои места на арене на 30-й минуте встречи, однако выход со стадиона для них был заблокирован правоохранительными органами.
Напомним, в минувшие выходные перед игрой 18-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» (1:0) в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов произвели массовое задержание фанатов красно-белых.
После первого тайма «Зенит» выигрывает у «Динамо» со счётом 3:0. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Сердар Азмун, Бранислав Иванович и Артём Дзюба.
Полиция не выпускает болельщиков «Динамо» со стадиона в Питере
- 6 декабря 2019
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