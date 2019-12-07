«Краснодар» — ЦСКА: составы команд на матч чемпионата России

«Краснодар» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч 19-го тура Российской Премьер-лиги, который пройдёт сегодня, 7 декабря, в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Состав «Краснодара»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Стоцкий, Олссон, де Вильена, Газинский, Ари, Вандерсон.
Запасные: Синицын, Крицюк, Скопинцев, Фьолусон, Камболов, Уткин, Намли, Игнатьев, Берг.
Состав ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Кучаев, Обляков, Бистрович, Дзагоев, Влашич, Чалов.
Запасные: Помазун, Тороп, Ахметов, Сантос, Набабкин, Сигурдссон, Нисимура, Гогуа, Бийол, Шарлия, Щенников, Тикнизян.
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
- 7 декабря 2019
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