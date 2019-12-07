«Тамбов» в большинстве разгромил «Оренбург» в РПЛ и покинул зону вылета

В 19-м туре Российской Премьер-Лиги встречались «Тамбов» и «Оренбург». Матч прошёл на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершился со счётом 3:0.



Первый тайм команды завершили без голов. В начале второй половины встречи хозяева вышли вперёд – мяч в собственные ворота отправил защитник гостей Урош Радакович. Спустя несколько минут «Оренбург» остался в меньшинстве, после того как вторую жёлтую карточку получил защитник Георгий Зотов. «Тамбов» впоследствии довёл счёт до разгромного. На 65-й минуте отличился нападающий Владимир Обухов, на 82-й – полузащитник Антон Килин.



«Тамбов», набрав 21 очко, покинул зону вылета и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (19) опустился в зону стыковых матчей, расположившись на 13-й строчке.