«Реал» победил «Эспаньол» в Примере, доигрывая матч в меньшинстве
В 16-м туре испанской Примеры «Реал» принимал «Эспаньол». Матч состоялся на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершился со счётом 2:0.
Хозяева вышли вперёд на 37-й минуте встречи благодаря точному удару защитника Рафаэля Варана. Под занавес матча «сливочные» удвоили преимущество усилиями нападающего Карима Бензема. Доигрывали встречу мадридцы в меньшинстве, поскольку вторую жёлтую карточку получил защитник Ферлан Менди.
«Реал», набрав 34 очка, по-прежнему возглавляет турнирную таблицу Примеры, опережая ближайшего преследователя – «Барселону» – на три очка. В свою очередь «Эспаньол» (9) находится в зоне вылета, располагаясь на предпоследней, 19-й строчке.
Турнирная таблица чемпионата Испании.
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