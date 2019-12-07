«Манчестер Сити» — «МЮ»: прямая онлайн-трансляция начнётся 7 декабря в 20:30

Сегодня, 7 декабря, на стадионе «Этихад» в Манчестере состоится матч 16-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Его ассистентом будут Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Майк Дин.

«Манчестер Сити», набрав 32 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Манчестер Юнайтед» (21) — шестое.

В 17-м туре «горожане» в Лондоне сыграют с «Арсеналом», а «красные дьяволы» дома встретятся с «Эвертоном». Оба матча состоятся 15 декабря.

Календарь матчей АПЛ сезона-2019/20 доступен на «Чемпионате».