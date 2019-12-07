Гончаренко — о матчах 1-го круга РПЛ: то взлёт на Эверест, то Марианская впадина

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» поделился мнением о первом круге чемпионата в исполнении «армейцев».

«Зенит» поздравьте, если хотите, а мы ещё поборемся вместе с «Краснодаром» и «Локомотивом». Сегодня был достаточно напряжённый матч, мы хорошо знаем «Краснодар», и они нас хорошо знают. Конечно, никто не исключает каких-то сюрпризов и неожиданных ходов. Мы ожидали сегодня 4-4-2 от «Краснодара», не знаю, может, какие-то проблемы с Бергом были. Матч, в любом случае, яркий, понравился болельщикам. Может быть, было создано мало моментов как у одних ворот, так и у других.

Что касается матчей первого круга, это всё взлеты и падения: то взлёт на Эверест, то Марианская впадина. Могли играть очень ярко, могли моментами проваливать игру. Считаю, сегодня нам не хватило смелости, чтобы выиграть матч. Мы часто отдаём инициативу или при ничейном счёте не пробуем дальше развивать ситуацию. Часто ждём действий соперника, а не действуем сами, к сожалению, это так. Нужно улучшать эту ситуацию", — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.