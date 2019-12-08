Глушаков: был непростой год. Всем известная история выматывала эмоционально

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал результат матча 19-го тура РПЛ с «Уфой» (0:1), а также подвёл итоги 2019 года.
«Досадно так заканчивать футбольный год. “Уфе” быстро удалось забить, они сразу закрылись у своих ворот, мы старались, но так и не смогли забить. Хочу сказать огромное спасибо болельщикам “Ахмата” — команда чувствует вашу поддержку, она так нам важна, и мы будем делать всё, чтобы исправить ситуацию весной и порадовать вас красивым футболом и победами.
Для меня лично был, мягко говоря, непростой год. Всем известная история выматывала эмоционально. Потом были травмы, поэтому хорошую физическую форму набирал не сразу — только в последних матчах чувствовал былую силу. Очень много важных очков “Ахмат” потерял на самых последних минутах. Мы сами себя поставили в такое положение, сами из него и будем выходить. Сезон не закончен, впереди у нас много тяжёлой работы. 8 января выходим из отпуска и будем усиленно трудиться на зимних сборах, чтобы достойно сыграть весной», — написал Глушаков на своей странице в «Инстаграме».
- 8 декабря 2019
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