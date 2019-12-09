Егоров: в матче «Арсенал» — «Локомотив» судья допустил три ключевые ошибки

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров оценил работу арбитров в матче 19-го тура чемпионата России между тульским «Арсеналом» и московским «Локомотивом» (4:0).



«В игре «Арсенал» – «Локомотив» арбитр Сергей Иванов допустил три ключевые ошибки: не назначил пенальти в ворота «Локомотива», не удалил за вторую жёлтую карточку на 42-й минуте Дмитрия Баринова и не назначил в ворота «Арсенала» пенальти за фол на Хёведесе на 79-й минуте. За этот матч арбитр получил отрицательную оценку», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



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