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Дуглас Сантос: «Зениту» важно играть интенсивно в матче с «Бенфикой»

Дуглас Сантос: «Зениту» важно играть интенсивно в матче с «Бенфикой»
Футбол / Лига чемпионов 0

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос в преддверии матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» поделился мнением о сильных сторонах соперника.

«Что касается того, кто самый опасный в «Бенфике», то у меня нет конкретных имён, но знаем, что трое нападающих очень важны для их атаки. Я жду победы нашей команды. Мы знаем, что будет тяжело на их поле, но мы спокойны и уверены. Важно играть интенсивно.

Да, у меня недавно родилась дочь, но я сюда приехал полностью сконцентрированным. Стараюсь работать, чтобы выигрывать. Реализовать мечту — добраться до финала и победить, хотя понимаю, что это тяжело», — передаёт слова Дугласа Сантоса корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

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