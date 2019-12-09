Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гончаренко: мы верили, что ЦСКА будет более стабилен в первой части сезона

Гончаренко: мы верили, что ЦСКА будет более стабилен в первой части сезона
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о выступлении московского клуба в первой части сезона.

«Мы верили, что будем более стабильны. Может, в какой-то мере сыграли более стабильно, чем в прошлом сезоне, но все равно ожидали большего. Как и все тренеры, могу сказать, что два-три очка мы недобрали как раз из-за недостаточной стабильности», — сказал Гончаренко в программе «Тотальный футбол» на телеканале «Матч ТВ».

ЦСКА, набрав 34 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Лиге Европы московский клуб занимает 4-е место в турнирной таблице группы Н, потеряв шансы на выход в плей-офф. Следующий матч «армейцы» проведут 12 декабря на выезде с испанским «Эспаньолом».

Гончаренко — о матчах 1-го круга РПЛ: то взлёт на Эверест, то Марианская впадина
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019