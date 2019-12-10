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Источник: ЦСКА предложил за нападающего «Жилины» рекордную для Словакии сумму

Источник: ЦСКА предложил за нападающего «Жилины» рекордную для Словакии сумму
Футбол / РПЛ 0

Московский ЦСКА готов заплатить за футболиста «Жилины» Роберта Боженика рекордные в истории словацкого футбола отступные в размере € 8 млн, сообщает издание Cas.sk. Ранее «Чемпионат» уже сообщал об интересе «армейцев» к словацкому форварду.

«Жилина» попытается предпринять необходимые усилия для того, чтобы удержать 20-летнего нападающего.

«Я думаю, что Боженик должен оставаться с нами, по крайней мере, до лета. Мы хотим, чтобы игрок и клуб были счастливы. Подумаем, как разрешить данную ситуацию», — приводит слова президента «Жилины» Cas.sk.

Нападающий, чья трансферная стоимость по версии Transfermarkt.de составляет € 450 тыс, в этом сезоне принял участие в 18 матчах за «Жилину», в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. В составе сборной Словакии провёл 4 матча и забил 4 мяча.

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