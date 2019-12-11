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Иванович: матч с «Бенфикой» показал, что на таком уровне нет удачи и чуда

Иванович: матч с «Бенфикой» показал, что на таком уровне нет удачи и чуда
Футбол / Лига чемпионов 0

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с лиссабонской «Бенфикой» (0:3).

«В футбол играет вся команда и все ждут своего шанса. Можно говорить, что если бы забили голы, где-то лучше исполнили, но в итоге мы пропустили. Сейчас поздно об этом говорить. Ошибки были больше командными.

Было очень тяжело психологически подготовиться к этой игре и, конечно, результат «Лиона» не играл для нас роли. Игра нам показала, что на таком уровне нет удачи и чуда, все сами должны делать свою работу. Мы должны были сфокусироваться и играть все 90 минут так, как мы можем и должны. Один гол в матче и всё, паника, всё меняется. Когда готовишься к таким играм — должен быть готов ко всему», — передаёт слова Ивановича корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

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