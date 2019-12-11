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Пицци: у «Зенита» нужно было выигрывать — «Бенфика» не могла оглядываться назад

Пицци: у «Зенита» нужно было выигрывать — «Бенфика» не могла оглядываться назад
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитник лиссабонской «Бенфики» Пицци прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом». Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

«Я очень рад. Всё сложилось как нельзя лучше. У нас сильный и сплоченный коллектив. Мы все сражаемся за одну команду. Здесь все делают одну работу. Мне снова удалось помочь команде голом и результативной передачей, но главное, что команда добилась победы.

Мне кажется, что мы заслужили большего в этом турнире. Последний матч нужно было выигрывать — мы уже не могли оглядываться назад. Мы хотели выиграть, старались добиться успеха и уверенно победили», — приводит слова Пицци пресс-служба УЕФА.

«Бенфика», набрав семь очков, заняла третье место в турнирной таблице группы G и продолжит выступления в Лиге Европы. «Зенит» (7) финишировал на четвёртом месте и вылетел из еврокубков, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счётом 2:2.

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