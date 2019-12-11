Капитан «Лиона» Депай едва не подрался с болельщиками клуба из-за баннера. Фото

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Лион» сыграл вничью с «РБ Лейпциг» со счётом 2:2 и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер».

После матча произошёл неприятный эпизод с участием болельщиков «Лиона» и капитаном клуба Мемфисом Депаем. Фанаты хозяев вывесили баннер адресованный защитнику клуба Марсело, на котором был изображён осёл и написаны слова «Марсело, уходи». Бразильский футболист отреагировал на это неприличным жестом.

Подогрел конфликт капитан «Лиона». Голландский футболист подбежал к болельщику, толкнул его и пытался вырвать плакат. Драку смогли предотвратить партнёры по команде и стюарды.

Запись можно посмотреть в «твиттере» PARTIDO VIVO.

«Я побежал, чтобы попытаться убрать этот баннер. У кого есть время, чтобы делать это? У людей есть дети, они должны идти на работу. Но у кого-то есть время, чтобы сделать эту картину осла? Если вы пришли, чтобы поддержать нас, мы ценим, но вы должны ценить всех. Они плюнули на нас, на некоторых сотрудников и игроков, я никогда не видел ничего подобного», — приводит слова Депая RMC Sport.