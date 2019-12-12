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Симеоне: Фелиш провёл матч с «Локомотивом» на высоком уровне

Симеоне: Фелиш провёл матч с «Локомотивом» на высоком уровне
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал результат домашней встречи 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с московским «Локомотивом» (2:0).

«Атлетико» было важно попасть в плей-офф Лиги чемпионов, мы очень много работали, чтобы добиться этого. Прошлые результаты оказывали на нас давление. Вся команда сработала хорошо. Казалось бы, незабитый пенальти зародил сомнения. Но они рассеялись, все сыграли на одной волне.

Когда вы выигрываете, всё выглядит гораздо лучше и мотивирует на будущие матчи. Лучшее в этом матче – это, то количество моментов, которые мы создали. Когда у игроков появится зрелость и спокойствие, и мы не будем эгоистичны, это придаст нам больше сил.

Жоау Фелиш провёл матч на высоком уровне. Он полон энтузиазма, оптимистичен и молод. Когда вы молоды, вы ничего не боитесь. Сейчас Жоау переживает как раз этот этап», — цитирует Симеоне Sport.es.

«Локомотив» (3 очка) занял последнее, 4-е место в группе D. «Ювентус» (16 очков) стал 1-м, «Атлетико» (10) — 2-м, «Байер» (6) — 3-м.

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