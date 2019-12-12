Широков: предъявлять «Зениту» за отрыв нельзя, кто мешает остальным выигрывать?

Бывший игрок «Зенита» Роман Широков подвёл итоги выступления питерской команды в этом сезоне Лиги чемпионов.

«До матча с «Бенфикой» никто не считал, что «Зенит» провалился в Лиге чемпионов. Они играли неплохо, пусть и не все матчи. Даже во вторник наконец-то всё зависело от нас, а не от других, мы могли спокойно сыграть вничью. Но 15 минут второго тайма перевернули всё с ног на голову.



Да, вариант, что питерцы не выйдут даже в Лигу Европы, просматривался ещё после жеребьёвки. Группа у них ровная, все отбирали очки друг у друга. Дома «Зенит» с «Бенфикой» сыграл достойно, но потом провалил два ключевых матча. Затем был обыгран «Лион», но я бы не сказал, что матч с «Бенфикой» «Зенит» провалил – они играли по счёту, их устраивала ничья – не надо никуда бежать. Но когда рассчитываешь только на ничью на выезде – это тяжело, тем более с сильной командой. Даже «РБ Лейпциг» в гостях они забили два, но там им не повезло, а тут сложилось как надо — где-то мяч в руку попал, где-то игрок «Зенита» по мячу промахнулся. Вот они и 0:2, с которых отыграться тяжело, тем более для нынешнего «Зенита» вдесятером, да ещё и на таком уровне.



Связано ли неудачное выступление «Зенита» в ЛЧ с отсутствием конкуренции в РПЛ? Я ещё месяц назад говорил, что «Зенит» в РПЛ всегда должен пытаться играть на максимальных скоростях. Тогда и будет возможно быть конкурентоспособными в Европе. Сейчас они два с половиной матча и зацепили, но, чтобы выйти из группы, нужно цеплять минимум три-четыре игры. Раньше «Бавария» катком по всем проходилась, обыгрывая 5:0, 6:0, 7:0. Так и «Зениту» надо в РПЛ играть, если они на что-то претендуют в Европе – на максимальных скоростях от первой до последней минуты. Тогда это будет и на Лигу чемпионов переноситься. Клопп раньше мотивировал бонусом за проделанный объём работы на поле, вот он два года подряд с «Боруссией» и обыгрывал всех.



При этом по составу возможность так играть есть — альтернативы у «Зенита» нет только центральным защитникам. Ракицкий, например, для РПЛ по пониманию футбола – просто топ, он оказывает огромное влияние на игру — и мяч придержать может, и атаку организовать, и пас отдать такой, какой полузащитники не отдадут. А остальные позиции можно варьировать. Он бы и в матче с «Бенфикой» мог помочь.



«Зенит» сам себе создал комфортные условия в РПЛ, они ведь играют стабильно. У того же «Локомотива» состав не слабее, но очки так они не набирают. Претензии к «Зениту» предъявлять за их отрыв нельзя, они просто выигрывают. Пусть выигрывают и остальные, кто вам мешает?» — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.