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«Краснодар» вылетел из Лиги Европы, проиграв «Хетафе» со счётом 0:3

«Краснодар» вылетел из Лиги Европы, проиграв «Хетафе» со счётом 0:3
Футбол / Лига Европы 0

В матче заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Хетафе» принимал «Краснодар». Встреча состоялась в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

В составе испанской команды по одному мячу забили защитник Леандро Кабрера, нападающий Хорхе Молина и хавбек Роберт Кенеди.

В другом матче 6-го тура «Базель» принимал «Трабзонспор». Встреча прошла в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Авторами голов стали защитник «Базеля» Сильван Видмер и хавбек Валентин Штокер.

По итогам группового этапа Лиги Европы в плей-офф вышли «Базель» и «Хетафе», а «Краснодар» и «Трабзонспор» покинули турнир.

Итоговая таблица группы C

1. «Базель» — 13 очков
2. «Хетафе» — 12
3. «Краснодар» — 9
4. «Трабзонспор» — 1.

Лига Европы. Группа C. 6-й тур
12 декабря 2019, четверг. 20:55 МСК
Хетафе
Хетафе, Испания
Окончен
3 : 0
Краснодар
Краснодар, Россия
1:0 Кабрера – 76'   2:0 Молина – 78'   3:0 Кенеди – 86'
Удаления: нет / Мартынович – 88'
Лига Европы. Группа C. 6-й тур
12 декабря 2019, четверг. 20:55 МСК
Базель
Базель, Швейцария
Окончен
2 : 0
Трабзонспор
Трабзон, Турция
1:0 Видмер – 21'   2:0 Штокер – 72'
«Хетафе» — «Краснодар»: хозяева забили два гола за две минуты
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