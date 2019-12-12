«Краснодар» вылетел из Лиги Европы, проиграв «Хетафе» со счётом 0:3

В матче заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Хетафе» принимал «Краснодар». Встреча состоялась в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
В составе испанской команды по одному мячу забили защитник Леандро Кабрера, нападающий Хорхе Молина и хавбек Роберт Кенеди.
В другом матче 6-го тура «Базель» принимал «Трабзонспор». Встреча прошла в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Авторами голов стали защитник «Базеля» Сильван Видмер и хавбек Валентин Штокер.
По итогам группового этапа Лиги Европы в плей-офф вышли «Базель» и «Хетафе», а «Краснодар» и «Трабзонспор» покинули турнир.
Итоговая таблица группы C
1. «Базель» — 13 очков
2. «Хетафе» — 12
3. «Краснодар» — 9
4. «Трабзонспор» — 1.
- 12 декабря 2019
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