«Краснодар» вылетел из Лиги Европы, проиграв «Хетафе» со счётом 0:3

В матче заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Хетафе» принимал «Краснодар». Встреча состоялась в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

В составе испанской команды по одному мячу забили защитник Леандро Кабрера, нападающий Хорхе Молина и хавбек Роберт Кенеди.

В другом матче 6-го тура «Базель» принимал «Трабзонспор». Встреча прошла в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Авторами голов стали защитник «Базеля» Сильван Видмер и хавбек Валентин Штокер.

По итогам группового этапа Лиги Европы в плей-офф вышли «Базель» и «Хетафе», а «Краснодар» и «Трабзонспор» покинули турнир.

Итоговая таблица группы C

1. «Базель» — 13 очков

2. «Хетафе» — 12

3. «Краснодар» — 9

4. «Трабзонспор» — 1.