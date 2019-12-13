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ЦСКА обыграл «Эспаньол» в заключительном матче Лиги Европы

ЦСКА обыграл «Эспаньол» в заключительном матче Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В матче заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги Европы барселонский «Эспаньол» принимал московский ЦСКА. Встреча прошла в Корнелье-де-Льобрегат на стадионе «Мунисипаль де ла Вия Феррия» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч забил полузащитник «армейцев» Никола Влашич на 84-й минуте.

В другом матче 6-го тура разградский «Лудогорец» принимал «Ференцварош» из Будапешта. Встреча состоялась в Разграде на стадионе «Лудогорец Арена» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал нападающий «Лудогорца» Йоди Лукоки, отличившийся на 24-й минуте. В компенсированное время ко второму тайму счёт сравнял форвард «Ференцвароша» Николай Сигневич.

В плей-офф Лиги Европы вышли «Эспаньол» и «Лудогорец», а ЦСКА и «Ференцварош» покинули турнир.

Итоговая таблица группы H

1. «Эспаньол» — 11 очков
2. «Лудогорец» — 8
3. «Ференцварош» — 7
4. ЦСКА — 5.

Лига Европы. Группа H. 6-й тур
12 декабря 2019, четверг. 23:00 МСК
Эспаньол
Барселона, Испания
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва, Россия
0:1 Влашич – 84'
Лига Европы. Группа H. 6-й тур
12 декабря 2019, четверг. 23:00 МСК
Лудогорец
Разград, Болгария
Окончен
1 : 1
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
1:0 Лукоки – 24'   1:1 Сигневич – 90+5'
Впервые с сезона-2001/02 ни один российский клуб не вышел в плей-офф еврокубков
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