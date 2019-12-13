Рангник: это не совпадение, что в «Ливерпуле» играют четыре моих бывших игрока

Руководитель отдела спорта и развития футбола в спортивной дирекции компании Red Bull и бывший главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Рангник объяснил, почему в «Ливерпуле» играет так много его бывших подопечных.
«Клопп не должен меня благодарить. Определённо это не совпадение, что у него есть четыре моих бывших игрока (Роберто Фирмино, Наби Кейта, Садио Мане и Жоэль Матип), потому что это показывает, что он, по сути, ищет игроков с тем же менталитетом и навыками, что и мы. Из топ-клубов Европы в его составе играет, возможно, больше всего игроков из наших клубов. Стиль нашей игры в целом очень похож на стиль Юргена Клоппа», — приводит слова Рангника Goal.
Ранее появилась информация, что «Ливерпуль» согласовал трансфер нападающего «Ред Булл Зальцбург» и сборной Японии Такуми Минамино.
- 13 декабря 2019
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