Гинер прокомментировал переход 75% акций ЦСКА под контроль государства
Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал переход 75% акций клуба под контроль государства.
«Хочу сказать большое спасибо Наблюдательному совету и руководству ВЭБ за принятое решение. Всё будет хорошо, и у наших болельщиков не должно быть никаких поводов для беспокойства», — заявил Гинер.
Основным владельцем московской команды традиционно считался президент клуба Евгений Гинер, хотя в последние годы увеличилось количество слухов о привлечении новых инвесторов, так как финансовые возможности клуба значительно меньше, чем у конкурентов ЦСКА.
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги ЦСКА занимает четвёртое место. В активе команды 34 очка после 19 туров. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 11 очков.
ЦСКА перейдёт под госконтроль после передачи более 75% акций клуба
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