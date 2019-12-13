Гинер прокомментировал переход 75% акций ЦСКА под контроль государства

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал переход 75% акций клуба под контроль государства.

«Хочу сказать большое спасибо Наблюдательному совету и руководству ВЭБ за принятое решение. Всё будет хорошо, и у наших болельщиков не должно быть никаких поводов для беспокойства», — заявил Гинер.

Основным владельцем московской команды традиционно считался президент клуба Евгений Гинер, хотя в последние годы увеличилось количество слухов о привлечении новых инвесторов, так как финансовые возможности клуба значительно меньше, чем у конкурентов ЦСКА.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги ЦСКА занимает четвёртое место. В активе команды 34 очка после 19 туров. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 11 очков.