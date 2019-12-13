Аргентинский нападающий «Хэбей Чайна Форчун» Эсекьель Лавесси объявил о завершении карьеры в конце года.
«Это было удивительное время. Годы тренировок, уникальных моментов со множеством воспоминаний, которые навсегда останутся в моём сердце. Всегда буду благодарен тем, кто оставался со мной на протяжении всего этого путешествия. С большой грустью прощаюсь с самым удивительным этапом своей жизни. Я был очень счастлив!» — написал Лавесси в своём «инстаграме».
Контракт футболиста с китайским клубом истекает 31 декабря.
34-летний Лавесси выступает за «Хэбей Чайна Форчун» с 2016 года. В составе китайского клуба игрок принял участие в 74 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 34 забитых мячей, а также отдал 32 результативные передачи. Ранее аргентинец выступал за «Эстудиантес», «Дженоа», «Сан-Лоренсо», «Наполи» и «Пари Сен-Жермен». За сборную Аргентины сыграл 51 матч и забил девять мячей. Лавесси — трёхкратный чемпион Франции, а также двукратный обладатель Кубка французской лиги, Кубка Франции и Кубка Италии.
- 13 декабря 2019
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